Индустриальный парк «Клин» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям. По итогам проверки приказом Минпромторга России индустриальный парк был включен в федеральный реестр.

«Площадь индустриального парка «Клин» составляет 58 га, включая свыше 180 тыс. кв.м производственных площадей. На сегодняшний на территории парка работает уже 21 компания. Общий объем инвестиций этих резидентов составляет 5,8 млрд рублей. Суммарно на предприятиях создано более 1150 рабочих мест», — рассказала об индустриальном парке заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди резидентов индустриального парка, например, ООО «Торговый дом «Новосибирский завод сэндвич-панелей». В запуск своего производства предприятием инвестировано 250 млн рублей.

Зампред напомнила, что подобрать площадку для реализации проекта в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.