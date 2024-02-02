ГК МЕТАКЛЭЙ на РУПЛАСТИКА-24

Рупластика уже давно стала выставкой, что объединяет различные отрасли, так и представители кабельной отрасли не остаются в стороне. Представители кабельных заводов являются неотъемлемой часть аудитории посетителей выставки.



ГК МЕТАКЛЭЙ второй раз стала участником выставки Рупластика – представители лаборатории и сотрудники головной компании с удовольствием пообщались с гостями и соседями по стендам, посетили деловую программу, выступили на конференции "Лаборатория и контроль качества на полимерном и упаковочном производстве".

А кроме того, коллеги из ООО «Метаклэй Исследования и Разработки» провели обзорную экскурсию по нашей лаборатории и Технопарку Сколково, для участников конференции.



Лаборатория ООО «МИиР» открыта для посещения и с удовольствием принимает всех своих клиентов, показывает оборудование и рада очным знакомствам! Для этого достаточно написать на почту sfo@metaclay.com



ООО «МИиР» проводит широкий спектр испытаний различных полимеров, при этом по согласованию заказчик может присутствовать при проведении испытаний.