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ГК МЕТАКЛЭЙ на РУПЛАСТИКА-24

2 февраля 2024, 12:15 255 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО МЕТАКЛЭЙ
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Рупластика уже давно стала выставкой, что объединяет различные отрасли, так и представители кабельной отрасли не остаются в стороне. Представители кабельных заводов являются неотъемлемой часть аудитории посетителей выставки.

ГК МЕТАКЛЭЙ второй раз стала участником выставки Рупластика – представители лаборатории и сотрудники головной компании с удовольствием пообщались с гостями и соседями по стендам, посетили деловую программу, выступили на конференции "Лаборатория и контроль качества на полимерном и упаковочном производстве".

А кроме того, коллеги из ООО «Метаклэй Исследования и Разработки» провели обзорную экскурсию по нашей лаборатории и Технопарку Сколково, для участников конференции.

Лаборатория ООО «МИиР» открыта для посещения и с удовольствием принимает всех своих клиентов, показывает оборудование и рада очным знакомствам! Для этого достаточно написать на почту sfo@metaclay.com

ООО «МИиР» проводит широкий спектр испытаний различных полимеров, при этом по согласованию заказчик может присутствовать при проведении испытаний.

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Метки: МЕТАКЛЭЙ, РУПЛАСТИКА, RUPLASTICA
Отрасль: Материалы для КПП 
MTKL
7.11

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