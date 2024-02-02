ГУП РК «Крымэнерго» реализует комплекс мероприятий по строительству и реконструкции сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, проживающих в микрорайоне Каменка г. Симферополя.

В частности, 1 февраля 2024 года энергетики приступили к установке разгрузочной трансформаторной подстанции (ТП) мощностью 630 кВА, на которую будет переведена часть нагрузки от ТП 1048 и ТП 1049, расположенных на 35-й и 28-й улицах. Чтобы выполнить эту задачу, специалисты также осуществляют монтаж самонесущего изолированного провода на ВЛ 0,4 кВ. В ближайшее время жители 30-й, 31-й, 32-й и 33-й улиц будут переведены на новую схему электроснабжения.

Предпринимаемые меры позволят улучшить состояние энергетической инфраструктуры Каменского массива, а также создать запас мощности для подключения электроустановок новых заявителей.