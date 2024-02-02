Инвестиционный проект по строительству нового завода будет реализован в Ивановском районе. Производственная площадка позволит создать 300 новых рабочих мест и привлечь в экономику региона дополнительные инвестиции.

С работой производственной площадки «Ивановского кабельного завода» в Иванове 1 февраля ознакомился член правительства - директор регионального департамента экономического развития и торговли Дмитрий Тугушев.

«Ивановская область с 2019 года занимает лидирующие позиции в России и в ЦФО по приросту объема инвестиций в основной капитал. С 2017 года инвестиции в основной капитал в Ивановской области выросли в два раза», – сообщил Дмитрий Тугушев. Он отметил, что дополнительные средства в развитие производств в Ивановской области вкладывают не только новые инвесторы, но и действующие предприятия, один из таких - «Ивановский кабельный завод». «За 5 лет в регионе создано более 16,9 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, в том числе, более 13,5 тыс. рабочих мест – в рамках реализации инвестиционных проектов», – добавил Дмитрий Тугушев.

Напомним, «Ивановский кабельный завод» создан в 2016 году. Здесь производят свыше 6 тыс. марок и размеров кабеля – силовой кабель, кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, контрольный, монтажный, индустриальный кабель «КИВИ». Также компания производит огнестойкие кабельные линии.

Как рассказал технический директор предприятия Сергей Щекалев, объем продукции составляет 300 тонн в месяц, к такому показателю компания шла порядка пяти лет.

«Предприятие переориентировано на импортозамещение: технологические возможности позволяют нам заменить кабели иностранного производства. Спрос на продукцию от российских клиентов неизменно растет. Благодаря новому заводу мы сможем увеличить производство продукции в два раза. Стоимость проекта составит более 600 млн рублей», – сообщил представитель компании.

Он добавил, что крупными потребителями продукции являются Центр обработки данных «Яндекс», аэропорт «Домодедово», «Росэнергоатом», «Совкомбанк», деловой центр «Москва-сити».

На предприятии неоднократно проходила модернизация. Так, в 2022 году введена в эксплуатацию новая линия грубого волочения, что способствовало увеличению производительности завода до 400 тонн меди в месяц. Запущено дополнительно 15 оплеточных машин и 4 линии тонкого волочения. Вырос объем производства индустриального и монтажного кабеля до 1200 км в месяц. Увеличен выпуск кабеля пожарной сигнализации до 5 тысяч км в месяц. Расширен ассортимент выпускаемой продукции, запущено производство бронированных кабелей, кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. В компании имеется собственная испытательная лаборатория. Сейчас трудовой коллектив составляет порядка 300 человек.