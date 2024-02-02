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Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" примет участие в "Сибирской строительной неделе"

2 февраля 2024, 11:45 269 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО КЗ ЦВЕТЛИТ

В этом году выставка состоится в рамках «Сибирской строительной недели», с 13 по 16 февраля, в городе Новосибирск по адресу Новосибирск-Экспоцентр, ул. Станционная, 104.

Организатор «Города Света» компания «Русский Свет», которая выступает генеральным тематическим партнером «Сибирской строительной недели» в разделе «Электроснабжение и освещение».

Стенд «КЗ «ЦВЕТЛИТ» №А520.

Выставка открыта для посетителей бесплатно.

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Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
CVET
9.96

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