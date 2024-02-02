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Новая поликлиника откроется в Южно-Сахалинске

2 февраля 2024, 15:45 435 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
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Управление государственной экспертизы Сахалинской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства поликлиники в планировочном районе Хомутово Южно-Сахалинска. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Хомутово, одном из районов Южно-Сахалинска, откроется отделение городской поликлиники № 4. В новом учреждении здравоохранения получать квалифицированную медицинскую помощь смогут более десяти тысяч человек.

Согласно проектной документации, в поликлинике предусмотрено подразделение для приема взрослого населения, дневной стационар на 50 коек и диагностические кабинеты. Кроме того, в новом здании разместят хирургическое и стоматологическое отделения, а также физиокабинет, лабораторию, технические и инженерные помещения. Также документация предполагает строительство отдельно стоящего педиатрического корпуса.*

Застройщик – ООО «Проект развития 12». Проектировщик – ООО «СЕМРЕН И МОНССОН МОС».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, САХАЛИН
Отрасль: Строительство 

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