Новая поликлиника откроется в Южно-Сахалинске

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Управление государственной экспертизы Сахалинской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства поликлиники в планировочном районе Хомутово Южно-Сахалинска. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).
В Хомутово, одном из районов Южно-Сахалинска, откроется отделение городской поликлиники № 4. В новом учреждении здравоохранения получать квалифицированную медицинскую помощь смогут более десяти тысяч человек.
Согласно проектной документации, в поликлинике предусмотрено подразделение для приема взрослого населения, дневной стационар на 50 коек и диагностические кабинеты. Кроме того, в новом здании разместят хирургическое и стоматологическое отделения, а также физиокабинет, лабораторию, технические и инженерные помещения. Также документация предполагает строительство отдельно стоящего педиатрического корпуса.*
Застройщик – ООО «Проект развития 12». Проектировщик – ООО «СЕМРЕН И МОНССОН МОС».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
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