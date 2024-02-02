Снежинский завод специальных электрических машин (СЗСЭМ), в рамках расширения производственных площадей, производит оснащение новых цехов, располагающихся в Сосновском районе, современным высокотехнологичным оборудованием. Закупить его предприятие намерено с использованием льготного займа Фонда развития промышленности Челябинской области по программе «Модернизация» на сумму более 44 миллионов рублей.

На эти средства приобретут оборудование токарно-фрезерной группы для организации участка механической обработки статоров и роторов, которые используются в производстве электродвигателей. Общий бюджет проекта – более 85 миллионов рублей.

«После ухода европейских поставщиков на отечественном рынке освободилась целая ниша, в которую раньше российским производителям было достаточно сложно попасть. При этом спрос на электродвигатели остался высоким. У нашей компании есть все компетенции и опыт, необходимые для того, чтобы обеспечить такие отрасли как: тяжелое машиностроение, нефтегазовая, металлургическая- этой важной продукцией. Реализуемый сейчас, при поддержке регионального ФРП, проект, поможет нам не только существенно повысить локализацию производства, но и отказаться от аутсорсинга по восьми технологическим переделам, а также решить проблему с недостатком площадей для нового оборудования», – отмечает генеральный директор ООО «Снежински ЗСЭМ» Артем Чупин.

Низковольтные асинхронные двигатели, выпуск которых планирует увеличить предприятие, предназначены, в первую очередь, для привода главных механизмов буровых установок: буровой лебедки, бурового насоса, привода ротора. Их ключевыми потребителями являются компании нефтегазового сервиса, а именно предприятия, осуществляющие бурение, гидравлический разрыв пласта и текущий капитальный ремонт скважин.

«Такая продукция сегодня не просто крайне востребована, она является одним из критически важных элементов для успешного развития всей нефтегазовой сферы страны, и наше, южноуральское, предприятие обладает всеми компетенциями для её выпуска. Единственное: им не хватало возможностей для реализации задуманного, и мы с радостью помогли заводу. Большие площади и расширение штата - после закупки нового оборудования будет создано десять новых рабочих мест, - позволят компании наладить бесперебойный выпуск электродвигателей. Кроме того, развитие производства в Сосновском районе ощутимо улучшит социально-экономическое положение в регионе в целом и увеличит налоговые поступления в областной бюджет», – считает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Новое оборудование ООО «СЗСЭМ» планирует запустить уже в этом году, чтобы в кратчайшие сроки нарастить объёмы выпуска востребованной продукции.

ООО «СЗСЭМ» – крупный российский производитель электродвигателей, дросселей, сиснусных фильтров- базовых компонентов и элементов электропривода.