Ввод первой наземной станции малой мощности в эксплуатацию планируется в 2028 году

Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») официально получил статус эксплуатирующей организацией АЭС малой мощности (АСММ) в республике Саха (Якутия). Соответствующий приказ подписал глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

В основе проекта АСММ лежит новейшая российская разработка - водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н - результат адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ-200 прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах.

По сравнению с традиционными станциями Якутская АСММ будет намного компактнее, что позволит сократить сроки её строительства. На текущий момент подготовительные работы в районе п. Усть-Куйга идут полным ходом: завершены работы по сооружению первого городка строителей (ВГС-1) на 250 человек, начато сооружение первой очереди второго городка строителей на 683 человека, завершение которой ожидается в четвертом квартале 2024 года. Начато сооружение автодороги № 1 протяженностью 12 км, соединяющей п. Усть-Куйга и площадку АСММ. Начата добыча местного материала (крупнообломочного грунта и щебня в карьере Придорожный).

Кроме того, на текущий год запланировано сооружение ряда объектов производственно-технической базы и строительно-монтажной базы, выполнение вертикальной планировки площадки сооружения АСММ, начало строительно-монтажных работ основного периода сооружения АСММ. Для выполнения запланированных работ в период работы временной зимней дороги планируется завоз 9,5 тыс. тонн грузов. Сегодня Арктическая зона России, развитие которой объявлено стратегическим приоритетом государства, является одним из регионов с дефицитом электроэнергии, где развитие без локальной энергетики невозможно. В то же время строительство больших электростанций здесь не оправдано экономически. Поэтому в Росатоме в своё время было принято решение о тиражировании в таких регионах проектов малой генерации.

Действующая в Певеке ПАТЭС уже решает задачи, связанные не только с замещением мощностей Билибинской АЭС, но и с реализацией проектов Баимской рудной зоны.

Первая наземная АСММ будет сооружена в якутском поселке Усть-Куйга. Соглашение об этом Росатом и правительство Республики Саха (Якутия) заключили еще в 2019 году. Благодаря проекту АСММ, удаленные северные территории Якутии получат надежный и качественный источник энергоснабжения для освоения золоторудного месторождения Кючус и других месторождений полезных ископаемых. Получение лицензии Ростехнадзора в апреле 2023 года стало очередным важным шагом в реализации этого проекта. А в октябре в п. Усть-Куйга успешно прошли общественные слушания материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии – сооружение ядерной установки: «Энергоблок №1 Якутской атомной станции малой мощности (п. Усть-Куйга, Усть-Янский улус)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.



В настоящее время Концерн «Росэнергоатом» управляет 11-ю действующими российскими АЭС, в том числе, плавучей атомной теплоэлектростанцией (ПАТЭС), расположенной на Чукотке. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году по поручению Президента РФ она должна достигнуть 25%.

Атомная станция в Якутии на базе реакторной установки РИТМ-200Н мощностью 55 МВт выступает в качестве флагманского проекта Росатома в сегменте наземных АСММ. Техническим заказчиком и эксплуатирующей организацией является Росэнергоатом, застройщиком - компания «Русатом Оверсиз», соисполнители работ - ОКБМ им. Африкантова, Государственный специализированный проектный институт (ГСПИ) и другие организации. Якутская АСММ станет одним из первенцев малой энергетики в России, но в планах Госкорпорации есть и другие проекты малой мощности. Росатом оценивает мировой рынок АСММ мощностью 50–300 МВт в 10 ГВт, а для станций мощностью до 10 МВт - в 6 ГВт. То есть речь может идти о сотнях малых энергоблоков. Госкорпорация планирует занять на этом рынке до 20 % к 2030 году.

Современные проекты АСММ с реакторами серии РИТМ имеют высокий уровень безопасности, достигаемый за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек, а также комбинации активных и пассивных систем безопасности. Указанные системы предотвращают возможность аварии, а несколько уровней барьеров, заложенных в конструкцию станций, исключают выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. АСММ позволяют обеспечить энергонезависимость региона, стабильное электро и теплоснабжение чистой энергией, в том числе для энергоемких производств, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу за счет замещения действующих источников генерации, в частности, дизельных.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает реализацию новых проектов и плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом, как единственная российская глобальная технологическая компания и её предприятия, принимают активное участие в этой работе.