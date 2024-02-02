Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Традиционные ценности для кабельщика - это что? Стабильные цены и высокая загрузка? Или это про отношение к истории и гордость за свою работу. А может и нет никаких традиционных ценностей у кабельного бизнеса. Или их нет только у некоторых его представителей? В прямом эфире RusCable Live постараемся разобраться в актуальной новостной повестке кабельного бизнеса, составить список тех самых традиционных ценностей для кабельщиков и посмотреть через их призму на то, что происходит на рынке. Кто соответствует этим ценностям, а кто, мягко говоря, придерживается не очень традиционных взглядов.
В эфире расскажем про 15% рентабельности, про капиталовложения, которые должны окупиться и, конечно, поделимся эксклюзивным контентом в наших постоянных рубриках "главные новости недели", "инспекция по соцсетям" и "биржа доверия". В конце эфира разыграем подарки от GAVARY COMPOUNDS и решим насколько скрепным получился календарь от завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".
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