Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев представил президенту Татарстана Рустаму Минниханову проект нового жилого микрорайона в Елабуге на 50 тыс. жителей. На это обратил внимание корреспондент «БИЗНЕС Online», видео с мероприятия опубликовано на сайте президента РТ.

«Мы хотим построить между „пирамидой“ (штаб-квартира „Алабуга Политех“) и особой зоной (ОЭЗ) мощный район на 50 тысяч жителей. Соответственно, 25 тысяч мест будет в хостелах, потому что как раз 10 тысяч на первом курсе [будут учиться]. Значит, нужно 25 тысяч мест в хостелах», — сказал Шагивалеев.

Учитывая, что в Елабуге сегодня проживают около 74 тыс. человек, проект «Алабуги» грандиозный. В прошлом году образовательный центр «Алабуга Политех» вышел на прием 1,2 тыс. новых студентов. По нашим данным, в планах увеличить это количество до 10 тыс. человек. Соответственно еще 10 тыс. мест будет рассчитано для студентов второго курса, 5 тыс. мест — для студентов третьего курса. Оставшиеся 25 тыс. мест — для сотрудников ОЭЗ.

Ранее источники «БИЗНЕС Online» называли сумму инвестиций в проект — 150 млрд рублей. Источник финансирования пока неизвестен. Сообщается, что жилой микрорайон будет на 13,2 тыс. квартир. Концепт строительства презентован в рамках II международного строительного чемпионата еще в октябре 2022 года. Микрорайон получил название «Центральный парк». Как рассказал на мероприятии Шагивалеев, от микрорайона сделают пешеходные зоны, не пересекающиеся с автотрассами, они будут доходить и до главного здания «Алабуги», и до «Алабуга Политеха». «Там будут типовые хостелы-общежития, и в целом это удобное, простое, типовое решение, которое мы разработали», — добавил директор особой экономической зоны.

Сейчас для проживания сотрудников ОЭЗ «Алабуга» и студентов колледжа «Алабуга Политех» функционирует штаб-квартира на 706 квартир (там могут жить более 2 тыс. человек), 15 хостелов вблизи колледжа для студентов, коттеджный поселок «Три медведя» для руководителей резидентов ОЭЗ и новый ЖК «Южный парк» на более чем 4 тыс. жителей.