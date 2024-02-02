СПЕЦКАБЕЛЬ представит новый визуальный образ на CABEX 2024

Ребрендинг поможет СПЕЦКАБЕЛЮ держаться на волне трендов.

Предприятие «Спецкабель» представит новый фирменный стиль, разработанный Студией Артемия Лебедева, на международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex. Современные визуальные элементы органично впишутся в айдентику компании, созданную Студией в 2016 году.

Обновленный стиль стал более строгим и аккуратным и содержит двухмерные элементы, которые помогают взглянуть на предприятие под другим углом, сообщается на сайте Студии. Ключевыми элементами айдентики стали обрамленная звезда, а также бордовые, желтые и белые волны. Звезда символизирует защиту продукции завода от внешних факторов, а волны подчеркивают масштаб предприятия. Новый стиль будет применяться во всех сферах деятельности компании: в деловой документации, на официальном сайте, в социальных сетях завода «Спецкабель».

«Спецкабель» позиционирует себя как современное и высокотехнологичное предприятие, которое использует передовые производственные технологии и контролирует качество на каждом этапе. По словам руководства завода, новый фирменный стиль будет внедряться постепенно и позволит компании привлечь новых клиентов.