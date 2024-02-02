Руководители блока автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) Системного оператора провели двухдневную деловую встречу с коллегами из компании «KEGOC» (Республика Казахстан) и специалистами компании-разработчика SCADА-систем «Zeinet&SSE». На встрече обсуждались опыт создания и совершенствования современных SCADA-систем, вопросы организации работы блока АСДУ и применения цифровых технологий в управлении энергосистемой.

Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов подробно рассказал о структуре возглавляемого им блока АСДУ, используемых в процессе диспетчерского управления автоматизированных информационных системах, мировом опыте создания и модернизации применяемых в отрасли SCADA-систем, базовой функциональности новой российской SCADA – оперативно-информационного комплекса нового поколения СК-11.

«Мы давно и тесно сотрудничаем с компанией «KEGOC», и обмен опытом в сфере развития автоматизированных систем диспетчерского управления, в том числе – по созданию и совершенствованию современных SCADA-систем, входит в число основных направлений нашего двустороннего сотрудничества», – отметил Роман Богомолов.

Руководители блока АСДУ Системного оператора познакомили гостей с технологией прогнозирования и планирования режимов и использованием Системным оператором Единой информационной модели, соответствующей стандартам CIM (Common Information Model, ГОСТ Р 58651) в ключевых деловых процессах.

В свою очередь, зарубежные коллеги поделились информацией о проекте модернизации своей SCADA-системы, введенной в работу в 2006 году. При этом они отметили важность обсуждения опыта Системного оператора, полученного в процессе перехода на новую отечественную SCADA-систему – ОИК СК-11, а также опыта эксплуатации ОИК нового поколения в России для реализации их собственного проекта.

«SCADA-системы иностранного производства все-таки ориентированы на особенности своих энергосистем. Энергосистемы России и Казахстана связаны единой сетью, у нас схожие подходы к ведению режимов, обеспечению устойчивости работы энергосистем и ликвидации аварий, поэтому опыт Системного оператора по созданию и эксплуатации полностью российской SCADA-системы нового поколения СК-11 нам ближе», – отметил представитель «Zeinet&SSE»Алмаз Саухимов.

В рамках деловой встречи гости также посетили Центр подготовки персонала Системного оператора, где познакомились с действующей в компании комплексной системой подготовки и контроля знаний диспетчеров, опытом планирования и порядком проведения противоаварийных тренировок.