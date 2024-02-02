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Сокольническую линию метро продлят до станции "Потапово"

2 февраля 2024, 13:00 195 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroi.mos.ru
Авторы и источники / Правообладателям

​Сокольническую линию метро продлят на 2,4 км до станции «Потапово», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. «Потапово» сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и Новой Москвы», – написал в своем блоге Сергей Собянин.

Проект полностью создан по BIM-технологии: специалисты спроектировали цифровую трехмерную модель будущего объекта и наполнили ее необходимыми данными.

Наземная станция «Потапово» станет первой отапливаемой в Москве. Строители уже ведут отделочные работы и монтируют накрытие.

Рядом построят участок трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе с благоустройством прилегающей территории. Таким образом улучшится транспортное обслуживание Щербинки, поселений Сосеновское и Воскресенское.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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