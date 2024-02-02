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ВТБ и девелоперский холдинг Setl Group заключили кредитный договор для строительства IV очереди малоэтажного ЖК комфорт-класса в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В рамках договора предусмотрено открытие кредитной линии на 5,27 млрд рублей, срок ее погашения — июнь 2028 года. Процентная ставка не уточняется.
Согласно проекту, IV очередь включает три дома высотой 4 этажа каждый. Общая продаваемая площадь квартир составит 31,7 тыс. кв. метров. Кроме жилья, планируется строительство встроенных коммерческих помещений площадью 2,1 тыс. кв. метров и подземной автостоянки.
Плановый срок ввода очереди в эксплуатацию — II квартал 2026 года.
Ранее ВТБ профинансировал строительство I-lll очередей этого ЖК на общую сумму более 14 млрд рублей.
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