ВТБ и девелоперский холдинг Setl Group заключили кредитный договор для строительства IV очереди малоэтажного ЖК комфорт-класса в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В рамках договора предусмотрено открытие кредитной линии на 5,27 млрд рублей, срок ее погашения — июнь 2028 года. Процентная ставка не уточняется.

Согласно проекту, IV очередь включает три дома высотой 4 этажа каждый. Общая продаваемая площадь квартир составит 31,7 тыс. кв. метров. Кроме жилья, планируется строительство встроенных коммерческих помещений площадью 2,1 тыс. кв. метров и подземной автостоянки.

Плановый срок ввода очереди в эксплуатацию — II квартал 2026 года.

Ранее ВТБ профинансировал строительство I-lll очередей этого ЖК на общую сумму более 14 млрд рублей.