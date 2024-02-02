Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

ВТБ профинансирует Setl Group на 5,3 млрд руб. для строительства жилья в Петербурге

2 февраля 2024, 15:00 466 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

ВТБ и девелоперский холдинг Setl Group заключили кредитный договор для строительства IV очереди малоэтажного ЖК комфорт-класса в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В рамках договора предусмотрено открытие кредитной линии на 5,27 млрд рублей, срок ее погашения — июнь 2028 года. Процентная ставка не уточняется.

Согласно проекту, IV очередь включает три дома высотой 4 этажа каждый. Общая продаваемая площадь квартир составит 31,7 тыс. кв. метров. Кроме жилья, планируется строительство встроенных коммерческих помещений площадью 2,1 тыс. кв. метров и подземной автостоянки.

Плановый срок ввода очереди в эксплуатацию — II квартал 2026 года.

Ранее ВТБ профинансировал строительство I-lll очередей этого ЖК на общую сумму более 14 млрд рублей.

Обсудить на форуме
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
02.02.2024
В регионах Дальневосточного федерального округа в 2023 году введено в эксплуатацию 963 км дорог
02.02.2024
Еще один индустриальный парк Подмосковья аккредитован Минпромторгом России
02.02.2024
Шагивалеев представил Минниханову проект нового микрорайона в Елабуге на 50 тысяч жителей
02.02.2024
Системный оператор обменялся с казахстанскими коллегами опытом создания и совершенствования современных SCADA-систем
02.02.2024
АО "Сетевая компания" заканчивает процедуру создания двухуровневой системы оперативно-технологического управления электросетями Татарстана
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+