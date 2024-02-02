Речь идет об участке федеральной дороги Р-215, Подъезд к Грозному близ станицы Ново-Щедринской (с 60-го по 70-й км) в Чеченской Республике. Ранее, в 2022 году, аналогичные работы проводились на первых шести километрах этой дороги от съезда в Коби в сторону станицы (с 54-го по 60-й км).

В ходе работ проезжую часть расширили с двух до четырех полос движения, а встречные потоки транспорта разделили барьерным ограждением. Это позволило повысить пропускную способность участка и уровень безопасности движения. На объекте устроили современную дорожную одежду, отремонтировали систему водоотвода, укрепили обочины. Кроме того, участок трассы обустроили техническими средствами организации дорожного движения. Также отремонтировали примыкания и пересечения с региональными дорогами, установили краевое металлическое ограждение, а для отвода воды с проезжей части ‒ специальные лотки. В границах с.Коби и ст. Ново-Щедринской смонтированы линии электроосвещения и благоустроена пешеходная среда. Здесь устроили шесть автобусных остановок с автопавильонами из кирпича и безопасными зонами посадки, уложили тротуарную плитку и установили пешеходное ограждение, а также смонтировали два транспортных светофора с секциями для пешеходов в непосредственной близости к школе и поликлинике в Ново-Щедринской. В ходе ремонтных работ уделили внимание охране окружающей среды: на пешеходных переходах дополнительно установили автономные системы из 105 светильников, работающих на солнечных батареях. Помимо этого, обочины укрепили гранулятом, полученным от фрезерования старого покрытия.

В 2023 году завершены работы на участке строящегося обхода Гудермеса (с 29-го км по 31-й км) протяженностью 2 км. Здесь же возвели транспортную развязку на пересечении с региональной дорогой «Подъезд к селу Аллерой от трассы «Кавказ». Это работы III очереди (с 27-го по 34-й км). В 2024 году 36-километровый транспортный обход второй столицы республики будет сдан в эксплуатацию.

На трассе Р-217 «Кавказ», ведущей к туристическому комплексу «Ведучи», установили краевое парапетное ограждение протяженностью 9 км. Кроме того, на обходе Гудермеса на осевом ограждении установили 16 км противоослепляющих экранов, обеспечивающих более высокий уровень безопасность дорожного движения.

***В оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» на территории Чеченской Республики находится 336 км федеральных автодорог общего пользования. Это трассы Р-217 «Кавказ»; Р-217 «Кавказ» (обход Гудермеса), Р-217 «Кавказ» (подъезд к Грозному); Итум-Кали – Ведучи; Р-217 «Кавказ» (подъезд к туристическому комплексу «Ведучи»); Р-215 Астрахань – Кизляр – Кочубей – Махачкала, подъезд к Грозному.