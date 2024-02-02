В Тынде построят автомобильный мост через реку Корал

Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
На двухполосной переправе предусмотрены тротуары и освещение. В качестве дорожной одежды будет использоваться асфальтобетон. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство.
Проектом предусмотрена установка дорожных знаков на металлических стойках, а также металлического барьерного ограждения, пешеходного ограждения и нанесение дорожной разметки краской.
Длина моста составляет 24 метра, габарит проезжей части – 9 метров. Отвод воды будет осуществляется за счет продольного и поперечных уклонов вдоль барьерного ограждения со сбросом осадков в водоприемный колодец с фильт-патронами.
«На участке строительства имеются пересечения с инженерными коммуникациями. Проектными решениями предусмотрено устройство одного съезда. Кроме того, планируется проведение работ по укреплению русла и антикоррозийной защите видимых поверхностей опор и пролетных строений, выполненных из железобетона», – рассказал главный эксперт проекта Алексей Деменов.
Генеральный проектировщик – ООО «Мост». Застройщик – Администрация города Тынды.
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