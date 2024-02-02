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В Тынде построят автомобильный мост через реку Корал

2 февраля 2024, 14:15 129 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: пресс-служба Администрации города Тынды

Фото: пресс-служба Администрации города Тынды

На двухполосной переправе предусмотрены тротуары и освещение. В качестве дорожной одежды будет использоваться асфальтобетон. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство.

Проектом предусмотрена установка дорожных знаков на металлических стойках, а также металлического барьерного ограждения, пешеходного ограждения и нанесение дорожной разметки краской.

Длина моста составляет 24 метра, габарит проезжей части – 9 метров. Отвод воды будет осуществляется за счет продольного и поперечных уклонов вдоль барьерного ограждения со сбросом осадков в водоприемный колодец с фильт-патронами.

«На участке строительства имеются пересечения с инженерными коммуникациями. Проектными решениями предусмотрено устройство одного съезда. Кроме того, планируется проведение работ по укреплению русла и антикоррозийной защите видимых поверхностей опор и пролетных строений, выполненных из железобетона», – рассказал главный эксперт проекта Алексей Деменов.

Генеральный проектировщик – ООО «Мост». Застройщик – Администрация города Тынды.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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