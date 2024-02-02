Сегодня, 2 февраля, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко принял участие в совещании на тему «О приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства в Дальневосточном федеральном округе». Мероприятие прошло в Совете Федерации ФС РФ под председательством заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития дорожной сети, повышения безопасности транспортной инфраструктуры, кадрового обеспечения дорожного хозяйства Дальнего Востока, а также качества материалов, используемых при строительстве дорог с учетом особых природно-климатических условий дальневосточных регионов.

Открывая совещание, Анатолий Широков подчеркнул, что наличие надежной транспортной инфраструктуры ― один из важнейших факторов развития Дальнего Востока, и этому вопросу уделяется повышенное внимание на всех уровнях власти.

«Проводится серьезная работа по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Здесь мы можем говорить о том, что на 2023 год те целевые параметры, которые были установлены, практически все дальневосточные регионы в отношении региональных и муниципальных дорог достигли. Аналогичная ситуация складывается с достижением плановых показателей по уровню нормативного состояния дорог в крупнейших агломерациях Дальнего Востока, а также дорог регионального значения, которые входят в опорную сеть дорог», — сообщил Анатолий Широков.

Вместе с тем сенатор отметил, что в целом основные технические параметры состояния дорожной сети Дальневосточного федерального округа пока отстают от среднероссийского уровня.

Игорь Костюченко в своем докладе рассказал об итогах дорожной деятельности на территории Дальнего Востока в 2023 году и планах на ближайшие три года.

Так, протяженность автомобильных дорог общего пользования в ДФО составляет 128,6 тыс. км, из них 11,2 тыс. км федеральных трасс, 46,5 тыс. км автодорог регионального значения и 70,9 тыс. км дорог местного значения.

«В 2023 году субъектам Дальнего Востока на осуществление дорожной деятельности из федерального бюджета было направлено 25,3 млрд рублей, них 15,6 млрд рублей — на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках предоставленной поддержки в эксплуатацию введено 963 км дорог, что обеспечило достижение целевых показателей», — сообщил Игорь Костюченко.

Особое внимание уделяется не только качеству работ, но и качеству планирования дорожной деятельности.

«Мы поставили перед собой задачу обеспечить инструментальное подтверждение результатов выполненных работ, поэтому сейчас Федеральное дорожное агентство осуществляет свод информации, которую предоставили субъекты, для полной и качественной проработки именно формируемых программ работ на текущий и последующие периоды», — подчеркнул он.

На период с 2024 по 2026 год регионам Дальнего Востока предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 111,6 млрд рублей, из них 101,7 млрд рублей — на мероприятия нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Также одной из основных задач, по словам Игоря Костюченко, является развитие автомобильных дорог в пределах агломераций. Так, в рамках корректировки государственной программы «Развитие транспортной системы» в нее были включены городские агломерации с населением более 20 тыс. человек, для них предусмотрена соответствующая федеральная поддержка.

Кроме того, заместитель руководителя Росавтодора рассказал о состоянии автомобильных дорог Дальнего Востока, входящих в опорную сеть. Так, по территории округа проходят 93 автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, включенные в опорную сеть. Их общая протяженность составляет 8,8 тыс. км, из них 41,2% — в нормативном состоянии.

Также Игорь Костюченко сообщил о решениях в части кадрового обеспечения дорожного хозяйства. Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» принято обязательство проводить обучение не только менеджеров и управляющего состава, но и тех работников, которые трудятся непосредственно на дорогах.

«Руководством Федерального дорожного агентства и Минтранса России поставлена задача по целевому направлению студентов от будущих работодателей на обучение в Российском университете транспорта», —сообщил Игорь Костюченко.

Также в ходе совещания с докладами выступили представители Счетной палаты РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства транспорта РФ, а также представители субъектов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.

В завершение мероприятия Анатолий Широков напомнил, что, говоря о развитии транспортной инфраструктуры, нужно думать не о километрах дорог, а о людях, которые живут в Дальневосточном федеральном округе. В соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ и Правительством РФ, важно не только увеличить численность населения на Дальнем Востоке, но и обеспечить комфортную и безопасную среду для жизни.