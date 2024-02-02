На промышленно-инвестиционной площадке в с.п. Али-Юрт состоялось торжественное открытие завода алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ» с участием первого вице-премьера Правительства России Александра Новака и Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

«Открылось современное производство, которое позволяет замещать импорт. А это задача, которая поставлена Президентом нашей страны по обеспечению технологического суверенитета. Правительством РФ оказывается поддержка реализации таких проектов. В частности, завод алюминиевых профилей был профинансирован частично за счет средств федерального бюджета по программе развития СКФО», – сказал на церемонии открытия вице-премьер РФ.

Предприятие входит в группу компаний РИАК по производству алюминиевого профиля и является участником первого в стране алюминиевого промышленного кластера, зарегистрированного в реестре Минпромторга России. На территории СКФО это единственное предприятие данного типа.

Бюджет проекта составил свыше 500 миллионов рублей, из которых 372 миллиона собственные и заемные средства инвестора и 163 миллиона рублей бюджетные средства АО «Корпорация развития Республики Ингушетия». Завод производственной мощностью до 10 тыс. тонн продукции занимает площадь в 1,5 гектара.

«Открытие завода алюминиевых сплавов «РИАЛ» позволит республике удовлетворять определенные потребности алюминиевой отрасли, которую мы хотим у себя развивать. Кто мог предполагать, что в Ингушетии когда-нибудь появится алюминиевый кластер. Единственный такого рода завод в округе даст нам десятки рабочих мест, обеспечит регион прибыльным производством. И это только один проект из ряда крупных инвестпроектов, реализуемых в Ингушетии. Это было бы невозможно без поддержки федерального центра, без поддержки Президента России, который дал нам правильные ориентиры и возможности для реализации, без участия Министерства экономического развития России и руководства СКФО. За последние годы, благодаря этой помощи, в Ингушетии построили множество объектов социального назначения, воплотили в жизнь ряд прорывных для республики проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Накоплен опыт таких успехов и есть желание достичь большего», – сказал Глава Ингушетии на открытии предприятия.

Завод станет основным поставщиком сырья для компании «РИАК» по производству алюминиевых профилей. Более того, значительная часть отходов (до 25%), которая возникает при производстве алюминиевых профилей также пойдет в переработку на литейное производство. До недавних пор компания закупала необходимое сырье у сторонних производителей. Данный проект позволит ей самостоятельно из лома алюминиевых сплавов производить необходимое количество слитков для собственного производства профилей.

Ввод предприятия в эксплуатацию позволит создать около 70 рабочих мест.