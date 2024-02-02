"Автотор" обещает запустить пять заводов в 2024-м году

Глава «Автотора» Валерий Горбунов заявил, что в 2024-м году компания запустит пять заводов, а в целом построить хотят 12. На первой пятерке будут производить, в том числе, электродвигатели.

Глава калининградского «Автотора» Валерий Горбунов дал интервью РИА Новостям, в котором рассказал, что компания будет кратно наращивать производство.

В ближайших планах уже в 2024-м году открыть пять заводов: завод цветного литья с механообработкой, завод электродвигателей, завод электронных систем управления, завод по производству пластиковых деталей и завод оборудования и оснастки.

Всего же новых заводов будет 12, остальные откроются позже. Даже примерных дат Горбунов не называл.

«Автотор» задействует бывшие площади BMW и других зарубежных автопроизводителей, которые перестали вести бизнес в России. Также, по словам Горбунова, им нашлась замена и компания активно сотрудничает с Китаем.