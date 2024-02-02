Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поставил кабель Госкорпорации «Роскосмос» для использования его при строительстве космических ракет.

Роскосмос – корпорация, управляющая космической отраслью России. Основные направления деятельности – пилотируемая космонавтика, исследование планет, изучение Солнца, астрофизика и создание искусственных спутников Земли. Осуществляет вывод на орбиту спутников, в т.ч. и иностранных, доставляет иностранных космонавтов на МКС, развивает космический туризм.