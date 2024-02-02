Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поставил кабель Госкорпорации "Роскосмос"

2 февраля 2024, 10:00 225 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поставил кабель Госкорпорации «Роскосмос» для использования его при строительстве космических ракет.  

Роскосмос – корпорация, управляющая космической отраслью России. Основные направления деятельности – пилотируемая космонавтика, исследование планет, изучение Солнца, астрофизика и создание искусственных спутников Земли. Осуществляет вывод на орбиту спутников, в т.ч. и иностранных, доставляет иностранных космонавтов на МКС, развивает космический туризм.

Обсудить на форуме
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
02.02.2024
Сокольническую линию метро продлят до станции "Потапово"
02.02.2024
Системный оператор обменялся с казахстанскими коллегами опытом создания и совершенствования современных SCADA-систем
02.02.2024
ГК МЕТАКЛЭЙ на РУПЛАСТИКА-24
02.02.2024
АО "Иркутсккабель" вошло в число лидеров регионального рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области
02.02.2024
"Ульяновские РС" присоединили более 1000 новых потребителей в 2023 году
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+