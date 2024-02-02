На расположенной в Ставропольском крае Егорлыкской ГЭС поставлено под напряжение новое комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) напряжением 110 кВ. Работы выполнены в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Распределительное устройство напряжением 110 кВ является частью схемы выдачи электроэнергии гидроэлектростанции, оно обеспечивает ее связь с энергосистемой. Оборудование ранее использовавшегося открытого распределительного устройства устарело и достигло высокой степени износа. Вместо него на станции было возведено современное распределительное устройство закрытого типа, которое очень компактно, защищено от неблагоприятных погодных явлений, имеет более высокий уровень пожарной безопасности, почти не требует обслуживания.

Завершить все работы по сооружению КРУЭ Егорлыкской ГЭС планируется весной 2024 года. Для этого предстоит поэтапно перевести на новое оборудование все присоединения как со стороны электростанции, так и энергосистемы, проложить кабельные линии, демонтировать устаревшее оборудование открытого распределительного устройства.

Егорлыкская ГЭС расположена на одноименной реке, входит в состав филиала РусГидро – Каскад Кубанских ГЭС. Мощность станции составляет 30 МВт, в среднем в год она вырабатывает 70 млн кВт.ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии. Егорлыкская работает в пиковой части графика нагрузок, обеспечивая надежное функционирование энергосистемы.

Программой комплексной модернизации предусмотрена замена на КРУЭ в течение ближайших лет распределительных устройств восьми станций Каскада Кубанских ГЭС (всех станций каскада, за исключением новых Егорлыкской ГЭС-2 и Барсучковской МГЭС, а также Новотроицкой ГЭС, на которой КРУЭ уже было смонтировано ранее). На всех этих станциях будут установлены КРУЭ-110 кВ, а на ГЭС-2 и ГЭС-4 также КРУЭ-330 кВ. К настоящему времени уже введены в работу новые КРУЭ-110 кВ на Кубанской ГАЭС, Кубанских ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3, Свистухинской и Сенгилеевской ГЭС. Ведется строительство КРУЭ-110 кВ на Кубанской ГЭС-4, а также КРУЭ-330 кВ на Кубанских ГЭС-2 и ГЭС-4.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 598 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.