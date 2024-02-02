РЖД ведет строительство участков магистральной квантовой сети Арзамас – Казань, Агрыз – Чепца и Казань – Цильна. Начальник Горьковской железной дороги заявил, что работы завершат в 2024 году.

«Стратегической задачей компании «Российские железные дороги», по решению правительства страны, является строительство квантовых сетей. В границах Республики Татарстан инвестиции составят 1 млрд руб.», — сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский на коллегии миндортранса региона.

На данный момент, по его словам, ведется строительство по участкам Арзамас – Казань, Агрыз – Чепца, Казань – Цильна. «Мы должны будем закончить этот проект в 2024 году», — сказал Дорофеевский.

В 2022 году РЖД запустили первую линию квантовой связи в России. Протяженность магистральной квантовой сети Москва – Санкт-Петербург составила порядка 700 км. Также был построен участок между Москвой и Нижним Новгородом.

«Новая инфраструктура позволяет с высоким уровнем защиты передавать большие объемы данных. Информация шифруется алгоритмом квантового распределения ключей, что гарантирует ее сохранность. При попытке получить несанкционированный доступ без ключа данные искажаются», — сообщается на сайте РЖД.

В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме стало известно, что в 2024 году магистральную квантовую сеть планируют продлить до до Челябинска, Сочи и Екатеринбурга. В прошлом году они должны были соединить Москву, Воронеж и Ростов-на-Дону, а также Нижний Новгород, Арзамас и Казань. Общая протяженность сети превысила 3,2 тыс. км.