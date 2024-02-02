В рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Удмуртской Республики подписан план совместного финансирования социально-экономического и инфраструктурного развития Глазова на 2024 год. Перечень мероприятий утвердили Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова (в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» входит Чепецкий механический завод, градообразующее предприятие Глазова). В церемонии подписания плана со стороны региона принял участие Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Общий объем средств, направляемых в Глазов в 2024 году в рамках Соглашения, составит 377 млн рублей.

Значительная часть средств будет направлена на благоустройство и капитальные ремонты учреждений и объектов социальной сферы. Так, более 68 млн рублей запланировано на продолжение ремонтных работ в культурном центре «Россия» и благоустройство парка Горького. Также в плане заложено финансирование ремонта детской дачи «Искра» - это единственное в Удмуртии учреждение для отдыха дошкольников. Предусмотрены средства на софинансирование капитального ремонта Глазовской межрайонной больницы и проектно-изыскательские работы ремонта общежития Глазовского политехнического колледжа, в котором с прошлого года стартовало обучение студентов по федеральной образовательной программе «Профессионалитет». На ремонт дорог и тротуаров планируется направить более 35 млн рублей.

Также в 2024 году продолжатся проекты «Территория детства» (запланировано асфальтирование территории детских садов №№ 40, 36, 44, 17) и «Глазов пешеходный», направленный на улучшение уличной дорожной сети. В рамках проекта «Светлый город» будут установлены линии освещения в поселке «Юго-Западный».

«Росатом на системной основе поддерживает развитие Глазова и других «атомградов», потому что для нас это не только социальная, но и производственная задача. Качественная медицина, комфортная инфраструктура, образовательная среда, интересная социальная и культурная жизнь – все эти аспекты городской жизни не менее важны для мотивации и привлечения сотрудников на предприятия города, чем уровень заработной платы и условия труда. С опорой на планы развития промышленности Глазова разработана стратегия города. Этот документ формировался во взаимодействии с жителями, с учетом их обращений и наказов. И сегодня Соглашение становится одним из действенных инструментов для муниципалитета по реализации стратегии, позволяет решать наболевшие вопросы городской жизни и привлекать дополнительное финансирование по национальным проектам и федеральным программам», - отметила Наталья Никипелова.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил Топливную компанию ТВЭЛ и Наталью Никипелову за активное участие в преобразовании Глазова и добавил, что совместный план по стратегии развития города разработан до 2030 года. Все проекты обсуждаются с городской общественностью и бизнес-сообществом. Стратегия охватывает все стороны жизни, начиная с благоустройства городской среды и доступности жилья, заканчивая кадровыми решениями.

«В прошлом году по соглашению мы отремонтировали улицу Драгунова, на которой находятся социальные объекты для людей с ограничениями здоровья, проезды к 11 школе, к детскому саду №26. Ремонтируем историческое здание Культурного центра «Россия». Продолжаем благоустройство парка Горького. Могу сказать, что вместе развиваем туристический кластер - в этом году будем обустраивать смотровую площадку на горе Солдырь в музее-заповеднике «Иднакар». И, конечно, наша совместная стратегическая задача – капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы, который стал возможен благодаря поддержке Председателя Правительства Михаила Мишустина и акционерного общества «ТВЭЛ», - сказал Александр Бречалов.

Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Удмуртской Республики действует с 2012 года. Всего за десятилетний период его реализации в Глазов направлено более 3 млрд рублей. На эти средства в городе реализованы мероприятия по масштабному ремонту дорог и тротуаров, социальных объектов, развитию городских пространств. Например, в рамках Соглашения отремонтирован Ледовый дворец спорта, стадион. Сегодня ведется масштабная реконструкция культурного центра «Россия» и возрождение парка Горького.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатома и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г.Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупный и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.chmz.net

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru