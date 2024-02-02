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"Россети Кубань" построит и реконструирует 140 км ЛЭП в сочинском энергорайоне

2 февраля 2024, 13:15 214 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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В 2024 году в рамках инвестиционной программы энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» планируют построить 112 км линий электропередачи (ЛЭП) и установить 18 новых трансформаторных подстанций общей мощностью 21 МВА. Кроме того, компания реконструирует в сочинском энергорайоне более 27 км ЛЭП и 23 трансформаторных пунктов общей мощностью более 14 МВА.

Разработана масштабная программа по реконструкции и строительству высоковольтных подстанций 110 кВ. Компания проведет работы сразу на трех питающих центрах сочинского энергорайона.

Кроме того, энергетиками запланированы работы по повышению надежности электроснабжения и подключению новых потребителей к электросетям. Среди них 18 социально значимых объектов: школа, детский сад, многоквартирные дома для переселенцев из ветхого жилья.

– По итогам 2023 года энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили строительство 186 новых энерогообъектов – это почти 70 км ЛЭП, 30 трансформаторных и распределительных пунктов, а также реконструировали три питающих центра 110 кВ общей мощностью 210 МВА. Построены электросети для обеспечения электроэнергией 10 социально значимых объектов, а также для ввода в работу 12 электрозаправок, – отметил первый заместитель Генерального директора – директор филиала «Россети Кубань» – Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян.

В 2024 году компания «Россети Кубань» запланировала существенный объём инвестиционной программы, который обусловлен ростом спроса на присоединение новых потребителей к электросетям и развитием энергорайона в целом.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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