В 2023 году в распределительные сети филиалов «Россети Юг» поступило 3,6 млрд кВт*ч электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составила 13,4%.

Объем поставок ветряной генерацией составил 2,5 млрд кВт*ч, солнечной – 328,2 млн кВт*ч, гидрогенерацией – 786,9 млн кВт*ч.

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть генерирующие объекты на основе возобновляемых источников в Ростовской области – 2 млрд кВт*ч и в Калмыкии – 875,6 млн кВт*ч. В Волгоградской области объем электроэнергии от ВИЭ составил 415 млн кВт*ч, в Астраханской – 293,8 млн кВт*ч.

В настоящее время в Ростовской области производят электроэнергию шесть ветроэлектростанций (ВЭС) и одна гидроэлектростанция (ГЭС), в Калмыкии – три ВЭС и три солнечные электростанции (СЭС). В Астраханской области ВИЭ-генерация представлена 12 СЭС. В Волгоградской области производство «зеленой» энергии осуществляют две СЭС и одна ВЭС, одна шлюзовая и одна малая ГЭС. В регионах присутствия «Россети Юг» к сетям подключены более 20 объектов ВИЭ-генерации.