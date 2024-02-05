Грузия намерена приложить особые усилия для реализации проекта прокладки электрокабеля по дну Черного моря. Об этом говорится в правительственной программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе, поступившей в парламент.

"Особое усилие будет направлено касательно проекта подводного кабеля в Черном море, который будет способствовать тому, чтобы Грузия укрепила свою роль надежного энергетического и транзитного партнера Евросоюза и страны - поставщика зеленой энергии", - говорится в документе.

Кобахидзе в своей программе отмечает, что правительство Грузии использует все возможности, позволяющие способствовать энергобезопасности Европы и диверсификации энергоресурсов.

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля для передачи электроэнергии мощностью 1 ГВт. Протяженность линии составит 1 195 км, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. В июне прошлого года о намерении присоединиться к проекту заявила Болгария. Предполагается, что прокладка кабеля займет три-четыре года.