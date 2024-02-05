На выставке "Россия" открыли год Менделеева

3 февраля на международной выставке-форуме «Россия» нефтегазохимическая компания СИБУР открыла образовательный фестиваль в рамках «Года Менделеева». Праздничные мероприятия прошли в канун 190-летия со дня рождения великого ученого и инноватора Дмитрия Менделеева. Гости фестиваля смогли узнать о его вкладе в современную химию, а также о малоизвестных фактах из жизни: о лепте в воздухоплавание, физику, экономику и популяризацию науки.

Образовательный фестиваль в рамках «Года Менделеева» на выставке «Россия» – первое мероприятие тематического года, посвященного знаменитому русскому химику. Его открытия перевернули представления человека об окружающем мире и создали фундамент, на котором стоит современная наука. Сегодня дело великого ученого продолжает передовая отрасль российской промышленности – нефтехимия, которая обладает огромными возможностями. Это особенно актуально, когда Россия формирует технологический суверенитет, ищет новые таланты, помогает им реализовать себя и сделать мир лучше, подобно Дмитрию Менделееву.

Всего в рамках «Года Менделеева» СИБУР планирует осуществить несколько крупных образовательных инициатив. Это позволит познакомить людей с наследием великого ученого и инноватора. Еще одна цель «Года Менделеева» – рассказать о современных достижениях нефтегазохимической отрасли России, у истоков которой стоял великий ученый.

Церемония открытия состоялась в павильоне СИБУРа – Доме полимеров. Мероприятие открыл член правления – исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров. Также к церемонии с помощью телемоста присоединился Максим Афанасьев, глава малой родины Менделеева - города Тобольска.

«Менделеев в первую очередь — это популяризатор науки, промышленности и гениальный человек, который работал во многих отраслях и развивал науку и образование. И конечно он болел за свою страну», — сказал член правления — исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров. «В 2026 году в Казани мы завершим создание крупнейшего в стране научно-прикладного центра в области химии, который будет работать не только в интересах СИБУРа, но и на всю российскую промышленность. Мы продолжаем его дело как его ученики и как его последователи в наше время», — добавил Олег Макаров.

Во время мероприятия на выставке «Россия» гости также ознакомились со специальной экспозицией и прослушали лекцию о жизни, открытиях и интересных фактах биографии Дмитрия Менделеева. Посетители павильона стали зрителями битвы молодых ученых Science Slam и смогли поучаствовать в тематических семейных мастер-классах.

Праздничные мероприятия проходили на всей территории ВДНХ - на центральной площади выступили группа «Пицца», балет PRAUD, прошли химические и крио-шоу от проекта «Арт-наука». Еще одной популярной локацией стал Дом русской кухни, в котором проводились тематические мастер-класс по сыроварению и мастер-класс по секретам сибирской кухни от шеф-повара из Тобольска.

Образовательный форум завершила церемония награждения участников тематического квеста, которые выиграли поездку для всей семьи на родину Дмитрия Ивановича, в туристическую столицу Сибири — город Тобольск.

7 и 8 февраля в Тобольске стартуют «Менделеевские дни» — новый фестиваль ко дню рождения Дмитрия Ивановича — первое в этом году событие в программе ежегодного тобольского Фестиваля сибирских историй.