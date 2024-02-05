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RusCable Insider #345 - Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX

5 февраля 2024, 16:22 545 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: RusCable.Ru
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На обложке фотография производства легендарного кабеля "Герда". Где сделано фото На "Донкабеле" или "Кубанькабеле"? А может это аутсорс-завод? Пройдите "По следам Герды" вместе с командой RusCable.Ru и узнайте кто, как и где производит и использует легендарный кабель "Герда". Сериал доступен на специальной промо-странице.

Читайте в большом январском номере RusCable Insider:

  • Дайджест кабельного бизнеса: Завод "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ" отметил лучших, ГК "Москабельмет" ставит цели по кайдзенам, НПП "Спецкабель" представило новые оптические кабели, Режевской кабельный завод и НП "Подольсккабель" обновляют оборудование. 
  • Проекты и аналитика рынка. Инкаб заработал 467 млн рублей прибыли, кабель "Русский Свет" перешагнул плану в 1 млрд рублей, а НПП "Интех" (ЭКМ-Холинг) закрыл сделку по покупке "Таткабеля", а КЗ "Цветлит" развивается в ОКЛ вместе с DKC и осваивает новые рынки. 
  • В специальных модулях и разворотах: СегментЭНЕРГО продолжает доминировать на рынке судового кабеля, а ALROC на рынке профессионального инструмента. УНКОМТЕХ напоминает о ценности кабельного капитала и демонстирует реальный кабель вместо 3D-рендеров в спецпроекте.
  • VR-тренажеры внедряются, ВДНХ открывает энергетику и химпром для тысяч посетителей, IEK вырос в 2 раза за 2 года, а ЗЭТО закрывает крупные международные проекты с Китаем. 
  • СhinaCable.Ru рассказали о третьем крупном проекте с ФРП по поставке китайского кабельного оборудования. Сервис на высшем уровне.
  • Ассоциация "Электрокабель" и RusCable.Ru анонсируют проект первой экспозиции сборного музея кабельной отрасли на выставке Cabex 2024.
  • Российский бренд FLEXICORE рассказал о сотрудничестве с компанией EDFOR. Полная замена OLFLEX в действии в реальном оборудовании. 
  • Опубликована деловая программа Cabex 2024! Насыщенная программа на все 3 дня и тизер запуска голосования PR-Challenge 2024!
  • Жаркий ОКЛ Подкаст, Полимерного подкаста с компанией Genesis и все январские эфиры RusCable Live на одной странице! Выбирайте, что смотреть и слушать на Kabel.FM!
  • Фото недели от ТК "КабельСтройСервис" с образцами силового кабеля. Все ждут мартовской Cabex.
  • Завершает выпуск партнер журнала RusCable Insider - кабельный завод "Цветлит"!

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №345 

Смотрите проект "По следам "Герды". Легенды кабельного бизнеса!

Слушайте новый сезон Полимерного подкаста вместе с Genesis!

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Метки: ГЕРДА, АЭК, МОСКАБЕЛЬ, РЕЖКАБЕЛЬ, ЦВЕТЛИТ, LAPP
Отрасль: Кабельная промышленность 

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