На обложке фотография производства легендарного кабеля "Герда". Где сделано фото На "Донкабеле" или "Кубанькабеле"? А может это аутсорс-завод? Пройдите "По следам Герды" вместе с командой RusCable.Ru и узнайте кто, как и где производит и использует легендарный кабель "Герда". Сериал доступен на специальной промо-странице.
Читайте в большом январском номере RusCable Insider:
Дайджест кабельного бизнеса: Завод "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ" отметил лучших, ГК "Москабельмет" ставит цели по кайдзенам, НПП "Спецкабель" представило новые оптические кабели, Режевской кабельный завод и НП "Подольсккабель" обновляют оборудование.
Проекты и аналитика рынка. Инкаб заработал 467 млн рублей прибыли, кабель "Русский Свет" перешагнул плану в 1 млрд рублей, а НПП "Интех" (ЭКМ-Холинг) закрыл сделку по покупке "Таткабеля", а КЗ "Цветлит" развивается в ОКЛ вместе с DKC и осваивает новые рынки.
В специальных модулях и разворотах: СегментЭНЕРГО продолжает доминировать на рынке судового кабеля, а ALROC на рынке профессионального инструмента. УНКОМТЕХ напоминает о ценности кабельного капитала и демонстирует реальный кабель вместо 3D-рендеров в спецпроекте.
VR-тренажеры внедряются, ВДНХ открывает энергетику и химпром для тысяч посетителей, IEK вырос в 2 раза за 2 года, а ЗЭТО закрывает крупные международные проекты с Китаем.
СhinaCable.Ru рассказали о третьем крупном проекте с ФРП по поставке китайского кабельного оборудования. Сервис на высшем уровне.
Ассоциация "Электрокабель" и RusCable.Ru анонсируют проект первой экспозиции сборного музея кабельной отрасли на выставке Cabex 2024.
Российский бренд FLEXICORE рассказал о сотрудничестве с компанией EDFOR. Полная замена OLFLEX в действии в реальном оборудовании.
Опубликована деловая программа Cabex 2024! Насыщенная программа на все 3 дня и тизер запуска голосования PR-Challenge 2024!