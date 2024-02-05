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Саратовский филиал "Россети Волга" реконструировал переходы линий электропередачи над железной дорогой

5 февраля 2024, 10:00 181 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Работы выполнены в Дергачевском и Новоузенском районах Саратовской области на 3 участках линий электропередачи 10 кВ суммарной протяженностью 535 м.

В ходе выполнения строительно-монтажных работ энергетики саратовского филиала «Россети Волга» смонтировали 12 новых железобетонных опор. С помощью изоляторов к ним подвесили около 1 700 м самонесущего изолированного провода. Выполнены работы по заземлению опор и монтажу оборудования для защиты от грозовых перенапряжений. Установка 6 опор высотой более 22 м позволила увеличить расстояние между линиями электропередачи и железнодорожной контактной сетью.

Линии электропередачи 10 кВ от подстанций 110/10 кВ «Демьясская», 110/35/10 кВ «Дергачевская» и 35/10 кВ «Кристалл» обеспечивают электроэнергией село Новоросляевка, поселки Демьяс и Первомайский. В населенных пунктах проживает около 1 400 жителей.

Реконструкция воздушных линий выполнена в ходе реализации инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети». Стоимость реализации проектов – 4,75 млн рублей.

Реконструкция линий электропередачи повысила устойчивость их работы, надежность электроснабжения потребителей и снизила вероятность инцидентов на железной дороге.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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