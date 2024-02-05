ООО "Актив-энергия" (структура ПАО "Интер РАО") стало владельцем 100% долей в ООО "СМТТ.Высоковольтные решения", следует из данных ЕГРЮЛ.

Как сказано на сайте "СМТТ. Высоковольтные решения" (ранее - ООО "Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы"), компания была создана в 2011 году концерном "Силовые машины" и корпорацией Toshiba. Завод располагается в Петербурге и был введен в эксплуатацию в 2013 году, приступил к серийному производству трансформаторов в 2014 году.

Последним владельцем 100% завода в ЕГРЮЛ значится ООО "Русский энергетический дом" (РЭД).

Ранее "Интер РАО" стала собственником воронежского завода Siemens Energy - ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы", входившее в подразделение Siemens Energy).

Таким образом, в состав "Интер РАО" теперь входят два трансформаторных завода: в Воронеже - производство трансформаторов средней и малой мощности, в Петербурге - высокой мощности, прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию представитель "Интер РАО".

В периметре "Интер РАО" есть ряд активов, которые выполняют работы в области инжиниринга и поставки оборудования для объектов электросетевого комплекса. Приобретение "СМТТ.Высоковольтные решения" позволит усилить взаимодействие с ключевыми заказчиками в этом сегменте, в частности с ПАО "Россети", рассказал представитель "Интер РАО".

Энергомашиностроительный сегмент бизнеса в ближайшей перспективе станет одним из ключевых для компании, говорилось в отчете "Интер РАО" по итогам 2022 г. В этом направлении компания в октябре 2022 года, в частности, выкупила долю Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" - ООО "СТГТ".