В Белгороде ремонт школы № 49 обойдется в 353,5 млн

В Белгороде капитально отремонтируют здание средней общеобразовательной школы № 49 в микрорайоне Солнечный, сообщает RosTender.info.

Объявлен электронный аукцион на подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 13 февраля. Начальная цена муниципального контракта составляет 353,5 млн рублей за счет средств городского округа, а также субсидий федерального и областного бюджетов.

Учреждение расположено по адресу улица Конева, дом 11. Ремонтные работы начнутся в марте 2024 года и завершатся в 2025 году, к августу. Предусмотрена внутренняя отделка, ремонт фасада, кровли, систем инженерного обеспечения и благоустройство территории.