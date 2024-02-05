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В подмосковных Химках в рамках КРТ построят жилье за 50 миллиардов

5 февраля 2024, 16:00 403 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Компания «Самолет» построит более 300 тыс. кв. метров жилья в рамках комплексного развития территории (КРТ) в подмосковном городе Химки. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что инвестиции в проект составят почти 50 млрд рублей.

Жилой район построят на участке площадью 31,28 га на ул. Рабочая. На первых этажах зданий запроектирована коммерческая инфраструктура (20 тыс. кв. метров). Помимо жилых домов на территории появятся школа на 1650 мест, три детских сада на 800 мест, поликлиника на 215 посещений в смену, МФЦ, отделение почты и опорный пункт полиции.

В рамках заключенного с Администрацией городского округа договора девелопер передаст для переселения из ветхих домов 10% от введенного в эксплуатацию жилья.

Ранее «Стройгазета» сообщала, что спрос на новостройки в Подмосковье за год вырос на 60%.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КРТ
Отрасль: Строительство 

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