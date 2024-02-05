Корпорация развития Енисейской Сибири и «ОКБ Микрон» подписали соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по созданию Центра тяжёлого машиностроения в Красноярском крае. Комплекс создают на базе действующего машиностроительного предприятия «ОКБ Микрон» в Емельяновском районе. В настоящее время завод занимается выпуском рельсово-рудничного транспорта, нестандартных изделий, изделий из цветных металлов, специальных редукторов, средств автоматизации производства, металлоконструкций специального назначения и прочей продукции. Целью проекта является завершение начатого в 2014 году строительства единственного за Уралом современного сверхкомпактного предприятия тяжелого машиностроения, станкостроения и металлообработки.

Проектом предполагается увеличение выручки предприятия в 4 раза – до 3,6 млрд руб. к 2040 году за счет расширения номенклатуры и количества выпускаемых изделий.

Общий объём инвестиций в создание комплекса тяжелого машиностроения составит 13,5 млрд рублей, из которых 4,3 млрд рублей уже вложено в проект. В настоящее время построены и введены в эксплуатацию 4 из 7 производственных цехов, общей площадью более 6 000 м², а также складские помещения; сформирован уникальный станочный парк; создано свыше 500 рабочих мест. Полностью реализовать проект планируется к 2031 году.

«Сегодня все силы предприятия направлены на производство серийной продукции и вывод на рынок собственных разработок. Строительство завода продолжается, вводятся в эксплуатацию новые станки и обрабатывающие центры, количество машиностроительных задач, на решение которых мы потратим ближайшие годы, многократно увеличилось. Однако нам повезло, что в такое непростое время у нас больше работы, чем раньше, и текущая ситуация для нашей компании скорее плюс, чем минус, а увеличение производственных площадей позволит нам увеличить объем выпуска продукции», — рассказал генеральный директор «ОКБ МИКРОН» Дмитрий Салов.

ОКБ «Микрон» – машиностроительная компания, созданная группой специалистов Красноярского завода тяжёлого машиностроения, ликвидированного в 2010 году. Производственный комплекс «ОКБ Микрон» включает в себя заготовительное, сварочное, механообрабатывающее и сборочное производство. Основным видом деятельности компании является разработка и производство машиностроительной продукции различной степени сложности.