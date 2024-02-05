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Вебинар "Протон М" – новинка АО "Контактор"

5 февраля 2024, 15:30 439 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Завод Контактор
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15 февраля пройдет вебинар «Воздушный автоматический выключатель ВА45-50 Про «Протон М» – новинка от завода АО «Контактор».

На онлайн-семинаре вы узнаете основные выгоды и преимущества серии «Протон М», технические характеристики и свойства, а также области применения. Участники получат ответы на вопросы о продукции АО «Контактор».

Спикер: Константин Юров, ведущий специалист по обучению в направлении Power АР.

  • Дата: 15 февраля 2024
  • Время: с 10:00 до 11:00

Участие бесплатное. Регистрация: https://my.mts-link.ru/Kontaktor/840484940

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Метки: КОНТАКТОР, ВЕБИНАР
Отрасль: Электротехника 
KTKR
6.78

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