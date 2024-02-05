Вебинар "Протон М" – новинка АО "Контактор"

RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
15 февраля пройдет вебинар «Воздушный автоматический выключатель ВА45-50 Про «Протон М» – новинка от завода АО «Контактор».
На онлайн-семинаре вы узнаете основные выгоды и преимущества серии «Протон М», технические характеристики и свойства, а также области применения. Участники получат ответы на вопросы о продукции АО «Контактор».
Спикер: Константин Юров, ведущий специалист по обучению в направлении Power АР.
Участие бесплатное. Регистрация: https://my.mts-link.ru/Kontaktor/840484940
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter