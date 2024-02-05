Вебинар "Протон М" – новинка АО "Контактор"

15 февраля пройдет вебинар «Воздушный автоматический выключатель ВА45-50 Про «Протон М» – новинка от завода АО «Контактор».

На онлайн-семинаре вы узнаете основные выгоды и преимущества серии «Протон М», технические характеристики и свойства, а также области применения. Участники получат ответы на вопросы о продукции АО «Контактор».

Спикер: Константин Юров, ведущий специалист по обучению в направлении Power АР.

Дата: 15 февраля 2024

Время: с 10:00 до 11:00