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ДРСК отмечает рост энергопотребления в регионах присутствия

5 февраля 2024, 09:36 179 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО ДРСК

По итогам 2023 года АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (входит в Группу РусГидро) отмечает рост потребления электрической энергии сразу в нескольких регионах присутствия: в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях и Еврейской автономной области.

Объем услуги по передаче электроэнергии в 2023 году составил более 25 миллиардов кВт·ч — очередной рекорд, за всю историю компании, что на 397,7 млн кВт·ч (+1,6%) выше результатов 2022 года, за счет увеличения электропотребления объектами АО «РЖД», крупными предприятиями горнорудной промышленности, предприятиями малого бизнеса и населением.

Наибольшая динамика роста объемов услуги по передаче электроэнергии зафиксирована в филиале Амурские электрические сети +194,7 млн кВт·ч, который обусловлен увеличением электропотребления ООО «Маломырский рудник», ОАО «Покровский рудник», тяговые подстанции АО «РЖД».

Кроме того, при росте объемов передачи электроэнергии по электрическим сетям АО «ДРСК» в 2023 году достигнуто снижение уровня фактических потерь на 0,09% за счет выполнения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также выявлению неучтённого потребления.

По итогам 2023 года в целом по компании выполнение плана по выявлению фактов неучтённого потребления составило 110%, а общая величина объемов выявленного неучтенного потребления – 35,6 млн кВт·ч. Безусловными лидерами в организации и проведении работы с недобросовестными потребителями электроэнергии, осуществляющими несанкционированный отбор электроэнергии из сети АО «ДРСК», являются Амурские электрические сети, которые выявили хищений электроэнергии в объеме 16,7 млн кВт·ч.

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Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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