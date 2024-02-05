Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за февраль 2024 года

На сайте издания СИГРЭ ELECTRA доступен новый выпуск журнала за февраль 2024 года.

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Содержание номера:

— Editorial

— Global Connections

Are we building the electricity system of the future?

Insight into new progress of the energy transition in Austria and the work of NGN Austria

Unravelling fault levels in modern power systems

— Technology E2E

Summary of Current Uses of Electric Vehicle Charge / Discharge Flexibility in Wholesale Energy markets and Reliable Grid Operations

Power System Operation - New Challenges and the Continuous Need for New Solutions ensuring a Future without Routine

Understanding the Implications of Partial Discharge Performance of Non-SF6 Gases

Challenges for mitigating natural disasters on Overhead Transmission Lines (Part 2: Snow damage)

A Progress of Condition Monitoring and Diagnostic Technology employed at the KEPCO Grid Substation

— Global Leadership

Perspectives Want to Grow Your Technical Skills? Focus on These!

— Life of Association

CIGRE Fellow Award 2024 Nomination

CIGRE Australia celebrates 70 Years

CIGRE NGN - Next Generation Network Showcase at CIGRE Paris Session 2024

CIGRE Croatia - 16th Conference

Charting New Horizons: Welcoming Addition of Next Generation Network (NGN) Group in India

— Annual Reports

SC A1 > Power generation and electromechanical energy conversion

SC A2 > Power transformers and reactors

SC A3 > Transmission and distribution equipment

— Technical Brochures