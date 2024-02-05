Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за февраль 2024 года

RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
На сайте издания СИГРЭ ELECTRA доступен новый выпуск журнала за февраль 2024 года.
Журнал доступен бесплатно для членов СИГРЭ или по платной подписке для всех желающих.
Содержание номера:
— Editorial
— Global Connections
— Technology E2E
— Global Leadership
— Life of Association
— Annual Reports
— Technical Brochures
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