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Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за февраль 2024 года

5 февраля 2024, 16:45 390 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

На сайте издания СИГРЭ ELECTRA доступен новый выпуск журнала за февраль 2024 года.

Журнал доступен бесплатно для членов СИГРЭ или по платной подписке для всех желающих.

Содержание номера:

— Editorial

— Global Connections

  • Are we building the electricity system of the future?
  • Insight into new progress of the energy transition in Austria and the work of NGN Austria
  • Unravelling fault levels in modern power systems

— Technology E2E

  • Summary of Current Uses of Electric Vehicle Charge / Discharge Flexibility in Wholesale Energy markets and Reliable Grid Operations
  • Power System Operation - New Challenges and the Continuous Need for New Solutions ensuring a Future without Routine
  • Understanding the Implications of Partial Discharge Performance of Non-SF6 Gases
  • Challenges for mitigating natural disasters on Overhead Transmission Lines (Part 2: Snow damage)
  • A Progress of Condition Monitoring and Diagnostic Technology employed at the KEPCO Grid Substation

— Global Leadership

  • Perspectives Want to Grow Your Technical Skills? Focus on These!

— Life of Association

  • CIGRE Fellow Award 2024 Nomination
  • CIGRE Australia celebrates 70 Years
  • CIGRE NGN - Next Generation Network Showcase at CIGRE Paris Session 2024
  • CIGRE Croatia - 16th Conference
  • Charting New Horizons: Welcoming Addition of Next Generation Network (NGN) Group in India

— Annual Reports

  • SC  A1 > Power generation and electromechanical energy conversion
  • SC  A2 > Power transformers and reactors
  • SC  A3 > Transmission and distribution equipment

— Technical Brochures

  • TB 920 WG B3.50 Concepts for on-site HV testing of GIS after installation, extension, retrofit or repair
  • TB 921 JWG C4/A3.53 Applying Low-Residual-Voltage Surge Arresters to Suppress Overvoltages in UHV AC Systems
  • TB 922 JWG C1/C4.36 Review of Large City & Metropolitan Area power system development trends taking into account new generation, grid and information technologies
  • TB 923 JWG C1/C6.37/CIRED Optimal transmission and distribution investment decisions under increasing energy scenario
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Метки: РНК СИГРЭ, ИЗДАНИЯ, ELECTRA
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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