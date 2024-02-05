В 2023 году Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» повысил надежность 260 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Проведенные мероприятия позволили улучшить качество электроснабжения потребителей, а также крупных промпредприятий в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края, где проживает порядка 300 тыс. жителей.

Энергетики осуществили ремонт свыше 20 высоковольтных ЛЭП. В числе отремонтированных – линия электропередачи 110 кВ «Новолабинская-Кореновская-Тяговая». Данная ЛЭП является энергетической артерией для электроснабжения потребителей Кореновского и Усть-Лабинского районов, а также социально значимых объектов: больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, школ и детских садов.

Существенный объем работ выполнен в распределительных сетях населенных пунктов усть-лабинского энергорайона. Специалистами проведена замена 148 опор, 970 изоляторов, 11 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром.

Одновременно с заменой оборудования энергетики Усть-Лабинских электрических сетей осуществили расчистку охранных зон ЛЭП. В общей сложности от кустарников и древесной растительности очищены трассы общей площадью 116 га, что способствует снижению вероятности возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования Краснодарского края: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы. В зоне ответственности филиала – 62 подстанции 35-110 кВ и 2 050 трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 492 МВА.