Энергетики Центральных электрических сетей ПАО “Якутскэнерго” (входит в Группу РусГидро) ведут расчистку от гололедно-изморозевых образований трасс воздушных линий электропередачи.

Гололедно-изморозевое образование (куржак) появляется на проводах ЛЭП в холодное время года в результате накапливания снега и создает дополнительный вес, что может привести к провисанию провода. Это может привести к обрывам, коротким замыканиям и другим повреждениям линии.

«Расчистка гололедно-изморозевых образований является важной мерой обеспечения надежной работы электрических сетей. Работа производится по результатам осмотра ЛЭП, во время которых фиксируется объем куржака и провисание проводов», - комментирует главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.

В январе персонал Бердигестяхского РЭС выполнил удаление гололедно-изморозевых образований с проводов ВЛ 35 кВ «Бердигестях — Дикимдя», «Асыма — Кюерелях». Энергетики Борогонского РЭС провели очистку от наледи на ВЛ 35 кВ «Борогонцы — Тюнгюлю» с отпайками, на линиях 10 кВ «Усун-Кюель», «Толон — Холорук» и «Матта».

В Амгинском РЭС прошли работы по снятию куржака на ВЛ 35 кВ «Амга — Покровка».

Персонал Намского РЭС работал на ВЛ 6 кВ «2-й Хомустах». Энергетики Томпонского РЭС очистили от наледи провода ВЛ 35 кВ «Хандыга — Крест-Хальджай».

Работы будут продолжены и в феврале.

При проведении работ для обеспечения безопасности специалистов и населения производятся кратковременные ограничения электроснабжения. О них можно узнать на официальном сайте ПАО «Якутскэнерго» https://www.yakutskenergo.ru в специальном разделе «График ремонтных работ» и на канале энергокомпании в мессенджере Telegramhttps://t.me/Yakutskenergo.