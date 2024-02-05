Энергетики с начала 2024 года присоединили к электрическим сетям 100 социально значимых объектов на полуострове.

Электрификация объектов, имеющих приоритетное значение для благополучия и развития региона, – одно из важных направлений деятельности ГУП РК «Крымэнерго». Именно поэтому мероприятия по технологическому присоединению социально значимых учреждений проводятся в строгом соответствии с нормативными сроками и по оптимальным схемам, гарантирующим высокую надежность энергоснабжения.

Так, в рамках федерального национального проекта по здравоохранению подключены к электросетям 2 медицинских учреждения – фельдшерско-акушерский пункт в г. Саки и физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Судаке.

Также электричеством обеспечены 3 дома культуры, 28 базовых станций мобильной связи, 10 объектов уличного освещения, 39 камер фиксации дорожного движения и светофоров и др.

В настоящее время в рамках реализации договоров технологического присоединения общежитий Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского специалисты энергокомпании завершают строительно-монтажные работы на пересечении пр. Вернадского и ул. Мира в г. Симферополе. Выполнен монтаж двухтрансформаторной подстанции, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 781 кВт. Отметим, что подключение вышеуказанных объектов осуществляется по второй категории надежности, предусматривающей наличие основного и резервного источников питания.