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ГУП РК «Крымэнерго» ведет подключение социальных объектов на полуострове

5 февраля 2024, 17:45 388 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Энергетики с начала 2024 года присоединили к электрическим сетям 100 социально значимых объектов на полуострове.

Электрификация объектов, имеющих приоритетное значение для благополучия и развития региона, – одно из важных направлений деятельности ГУП РК «Крымэнерго». Именно поэтому мероприятия по технологическому присоединению социально значимых учреждений проводятся в строгом соответствии с нормативными сроками и по оптимальным схемам, гарантирующим высокую надежность энергоснабжения.

Так, в рамках федерального национального проекта по здравоохранению подключены к электросетям 2 медицинских учреждения – фельдшерско-акушерский пункт в г. Саки и физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Судаке.

Также электричеством обеспечены 3 дома культуры, 28 базовых станций мобильной связи, 10 объектов уличного освещения, 39 камер фиксации дорожного движения и светофоров и др.

В настоящее время в рамках реализации договоров технологического присоединения общежитий Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского специалисты энергокомпании завершают строительно-монтажные работы на пересечении пр. Вернадского и ул. Мира в г. Симферополе. Выполнен монтаж двухтрансформаторной подстанции, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 781 кВт. Отметим, что подключение вышеуказанных объектов осуществляется по второй категории надежности, предусматривающей наличие основного и резервного источников питания.

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Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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