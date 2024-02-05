На выставке-форуме «Россия» прошла панельная сессия «Развитие инфраструктуры на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей», в рамках которой подвели итоги реализации восстановительных работ за прошлый год и обсудили планы на будущие периоды. Модератором сессии выступил замминистра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов. Все участники дискуссии отметили, что приоритетной задачей деятельности является приведение новых регионов к 2030 году к общероссийскому уровню жизни.

«Задача, которую поставили перед нами Президент России и вице-премьер Марат Шакирзянович, это доведение четырёх субъектов до среднероссийского уровня. Я благодарю регионы-шефы, 82 субъекта Российской Федерации, за проделанную работу. В развитии воссоединенных регионов задействованы 33 госкомпании, в пиковые моменты в работах принимали участие до 45 тыс. строителей. Уже составлен план работы на этот год, мы не останавливаемся. У нас утверждена большая госпрограмма социально-экономического развития регионов. Это трехлетка, подразумевающая множество мероприятий, действительно самый большой инфраструктурный проект в стране, который создается для наших граждан», — отметил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Валерий Леонов.

Заместитель главы Минстроя России Валерий Леонов сообщил, что большая работа проделана по объектам инфраструктуры топливно-энергетического комплекса: восстановлено порядка 7 тыс. объектов электроэнергетики и более 300 км газопроводов. Также обеспечена подготовка и прохождение отопительного периода, более 3 тысяч отопительных котельных, а также порядка 31 тыс. инженерных сетей работает в штатном режиме. С 2022 года воссоздано более 2 тыс. объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Отдельное внимание уделяется социальным объектам. Благодаря регионам-шефам создано 85 МФЦ, в которых люди могут получать государственные услуги.

Приведены в порядок 516 детских садов, восстановлены 574 школы. Все образовательные организации обеспечены необходимым оборудованием, проведена большая работа по оснащению школ современными пищеблоками. Также восстановлены около 200 объектов здравоохранения. Закончена 1-ая очередь Многопрофильного медицинского центра в городе Мариуполь, а также Перинатальный центр в городе Донецк на 140 мест.

Отдельное внимание было уделено свободной экономической зоне, которая действует на территории этих субъектах. Это формирует инвестиционную привлекательность регионов, а также способствует созданию рабочих мест.

«Привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры – одни из ключевых функций, возложенных на Фонд развития территорий как на управляющую компанию свободной экономической зоны, которая создана в новых регионах. Кроме того, Фонд ведет единый реестр участников СЭЗ, заключает с ними договоры и осуществляет мониторинг выполнения их условий. Вся эта работа направлена на обеспечение устойчивого социально–экономического развития новых регионов и повышение уровня и качества жизни жителей. На сегодняшний день в СЭЗ вошли 77 компаний и предприятий, а общий объём заявленных инвестиций перевалил за 40,5 млрд рублей. При реализации инвестпроектов будет обеспечена занятость более 42 тыс. человек», — сказал генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Также за 2022 и 2023 годы были разработаны различные документы территориального планирования, это 10 генеральных планов, 40 проектов планировки территорий, три мастер-плана и четыре архитектурно-градостроительные концепции.

В рамках дискуссии подробнее остановились на ходе восстановления Донецкой Народной Республики. По словам первого заместителя министра строительства и ЖКХ ДНР Юлии Мерваезовой, при содействии представителей шеф-регионов РФ, подрядных организаций и госкомпаний в регионе развернута масштабная стройка. В общей сложности в восстановлении республики принимают участие порядка 30 тысяч рабочих, привлечено 2,5 тыс. единиц техники.