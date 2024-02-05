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Правительство продлило меры поддержки программ по развитию предприятий энергетики и ЖКХ в ряде регионов

5 февраля 2024, 09:00 185 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Федеральная финансовая поддержка реализации программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте, будет продолжена до 2027 года. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В федеральном бюджете на 2024–2026 годы на эти цели предусмотрено почти 10,5 млрд рублей. Финансирование обеспечит реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В их числе – создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, а также установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах.

Работа ведётся по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина. На совещании правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа в ходе рабочей поездки в Минеральные Воды в мае 2023 года он поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ, начатых в 2022 году. Минэкономразвития и Минфину Председатель Правительства поручил обеспечить для этого необходимые условия и контроль. В 2023 году на поддержку таких программ из резервного фонда Правительства было направлено около 960 млн рублей. 

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Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСПОДДЕРЖКА, ЖКХ, ДАГЕСТАН, ИНГУШЕТИЯ, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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