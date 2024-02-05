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"Россети Северный Кавказ" в 2024 году направят более 255 млн рублей на плановый ремонт энергообъектов в Северной Осетии

5 февраля 2024, 16:30 384 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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«Россети Северный Кавказ» в 2024 году направят более 255,7 млн рублей на реализацию Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса в Северной Осетии. Это на 11% больше, чем в 2023 году.

Готовясь к осенне-зимнему максимуму нагрузок, энергетики отремонтируют почти 177 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения. Специалисты заменят на ЛЭП порядка 70 км ветхого провода, в том числе 24 км – на самонесущий изолированный (СИП). Применение СИП позволяет значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений и хищений электроэнергии.

В перечне запланированных работ также замена 514 опор и 1,8 тысячи поврежденных и устаревших изоляторов на новые.

На подстанциях будет выполнен текущий ремонт 191 силового трансформатора, приведены в нормативное состояние 126 трансформаторных подстанций.

Важное условие устойчивой работы линий электропередачи – расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности. Поросль в охранных зонах представляет серьезную угрозу надежности электроснабжения потребителей. Слишком высок риск возникновения коротких замыканий из-за соприкосновения проводов и ветвей, а также падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях. Утвержденный план текущего года – 23 га.

Практически весь объем технических мероприятий специалисты филиала «Севкавказэнерго» выполнят собственными силами без привлечения подрядных организаций. Это позволит усилить контроль за выполнением работ и сократить расходы.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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