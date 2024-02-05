В ходе круглого стола по обеспечению надежного и безопасного электроснабжения Ростовской области под руководством губернатора региона Василия Голубева генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев рассказал о реализации мероприятий, направленных на повышение качества подачи электроэнергии потребителям филиала «Ростовэнерго», и поделился планами на 2024 год. Мероприятие прошло 2 февраля в Новочеркасске.

В рамках инвестиционной программы в 2023 году энергетики реконструировали и ввели в эксплуатацию более 58 км линий электропередачи (ЛЭП) и свыше 28 МВА трансформаторной мощности.

Основная часть работ выполнена на юго-востоке Ростовской области, что позволит улучшить электроснабжение населенных пунктов Кагальницкого (п. Мокрый Батай, ст. Кировская) и Азовского (х. Обуховка и Григорьевка, с. Маргаритово, Круглое, Советский Дар, Отрадовка) районов. Реконструкция участка ЛЭП протяженностью 12 км в Мясниковском районе будет способствовать повышению надежности электроснабжения жителей х. Ленинакан, Ленинаван, Красный Крым, где ведется активное жилищное строительство.

Ремонтно-эксплуатационные мероприятия 2023 года позволили улучшить электроснабжение еще 15 населенных пунктов области (в том числе п. Российский, ст. Ольгинская, х. Рогожкино, ст. Новозолотовская, х. Костылевка) и ряда садовых товариществ в Таганроге.

В 2024 году «Россети Юг» планируют направить на ремонтную программу в регионе более 1 млрд рублей (+ 12,9% к плану прошлого года). Планируется отремонтировать в сети 35-110 кВ более 420 силовых трансформаторов, почти 1,7 тыс. единиц коммутационного и прочего оборудования подстанций, заменить в распределительной сети около 80 км неизолированного провода на более надежный и безопасный самонесущий изолированный провод. Основные работы придутся на Аксайский, Неклиновский, Мясниковский, Чалтырьский, Азовский, Родионово-Несветайский, Октябрьский районы.

В минувшем году энергетики установили почти 15 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии, в 2024-м намечено ввести в строй свыше 3 тыс. штук. Это позволяет снижать потери в сети, контролировать качество электроснабжения, снимает с потребителей бремя содержания и ответственности, а также дает им возможности перейти на тариф по зонам суток.

Борис Эбзеев также озвучил проблему превышения заявленной мощности потребителями льготной категории 15-150 кВт после исполнения договоров техприсоединения и, как следствие, перегруза энергообъектов. Это связано с тем, что застройщики при заключении договоров указывают один земельный участок с минимальной заявленной мощностью, который затем в ходе межевания делится на несколько с пропорциональным разделением заявленной мощности на части. В результате подобных манипуляций на стадии заключения договора сетевая компания ограничена в доступе к информации о фактической мощности, которая возникает в последствии подключения потребителей на участке застройщика. А потребители в дальнейшем сталкиваются с дефицитом мощности и снижением качества электроснабжения.

Губернатор Василий Голубев в ходе круглого стола также поблагодарил компанию «Россети Юг» за работу в период ледяного шторма в середине декабря 2023 и январе 2024 года.