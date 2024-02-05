С 1 февраля 2024 года свердловский филиал компании «Россети Урал» приступил к обслуживанию электросетевого комплекса нескольких населенных пунктов Режевского городского округа - города Режа и поселков Костоусово и Озерный, где суммарно проживает около 37,5 тысяч человек, сосредоточены объекты малого и среднего бизнеса.

Договор аренды заключен на 10 лет. В электросетевой комплекс входят подстанция 35/10 кВ «Машиностроителей», подстанция 35/10 кВ «ТГЗ», подстанция 110 кВ «Медведь», около сотни трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также 340 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10/35 кВ. Общая трансформаторная мощность составляет 120 МВА. Ранее электросетевой комплекс эксплуатировался ТСО ООО «Режевские электрические сети».

Также вместе с населенным пунктами Режевского ГО сети ТСО расположены в Тавде, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, которые компания «Россети Урал» также приняла в аренду. Так, в Нижнем Тагиле от этих сетей запитаны объекты коммунальной инфраструктуры и несколько производственных предприятий. В Екатеринбурге речь идет об участке сетей 0,4/6 кВ кВ «Бажовский» (квартал улиц Кузнечная-Шарташская-Бажова-Шевченко).

Отметим, что эксплуатация на условиях договора аренды предполагает оперативно-техническое обслуживание сетей, ликвидацию технологических нарушений, производство ремонтных работ для обеспечения надежного функционирования сетевой инфраструктуры и технологическое присоединение новых потребителей.

«Россети Урал»» реализует программу по консолидации объектов электросетевого комплекса на территориях присутствия, в том числе в Свердловской области, для формирования единого центра ответственности на базе компании. Это позволяет поэтапно решить важные для населения, социально значимых объектов, промышленных предприятий и организаций региона задачи. В первую очередь, это квалифицированное обслуживание электросетевого комплекса по стандартам ПАО «Россети», ликвидация технологических нарушений силами и средствами квалифицированной компании, расположенной во всех крупных населенных пунктах; промышленная безопасность и охрана труда в соответствии со стандартами ПАО «Россети».

Продолжается работа по эксплуатации принятых бесхозяйных электрических сетей, присоединенных к сетям ПАО «Россети Урал».