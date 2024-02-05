Завершилась реконструкция подстанции 220 кВ «Дмитров» и линии электропередачи 220 кВ «Ярцево – Радуга», от которой построены заходы на этот питающий центр. Проект позволил значительно повысить надежность электроснабжения наукограда Дубны, где находится крупнейший в России центр исследований в области ядерной физики, а также Дмитровского, Талдомского, Пушкинского и Сергиево-Посадского городских округов с общим населением около 600 тыс. человек. Стоимость работ превысила 3 млрд рублей.

Протяженность заходов ЛЭП составила 16 км. Энергетики установили 80 опор, защищенных от коррозии методом горячего цинкования, проложили около 88 км провода и волоконно-оптическую линию связи, построили переходной пункт.

На подстанции «Дмитров» произведена реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ. Специалисты заменили устаревшее коммутационное оборудование на современное, смонтировали две дополнительные ячейки для присоединения созданных заходов ЛЭП. Также было построено здание нового релейного зала, смонтировано и введено в работу микропроцессорное оборудование РЗА отечественного производства.

Проект позволил замкнуть в кольцо магистральные подстанции 220 кВ «Ярцево», «Темпы», «Дмитров» и «Радуга». Благодаря этому минимизированы риски отключений потребителей в случае технологических нарушений на одном из питающих центров.