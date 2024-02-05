Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
В Курганской области отремонтируют участок трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» (от деревни Падерино до границы со Свердловской областью) общей протяженностью 41,2 км. Стоимость работ составит более 1 млрд руб., сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
В этом году также планируется провести капитальный ремонт всего 12 км автодороги «Альменево – Малышево». С подрядчиком уже заключен контракт на 560 млн руб. Работы проводятся в рамках программы «Безопасные качественные дороги».
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