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Участок трассы "Екатеринбург – Шадринск – Курган" отремонтируют за 1 млрд рублей

5 февраля 2024, 10:24 173 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Коммерсантъ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

В Курганской области отремонтируют участок трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» (от деревни Падерино до границы со Свердловской областью) общей протяженностью 41,2 км. Стоимость работ составит более 1 млрд руб., сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В этом году также планируется провести капитальный ремонт всего 12 км автодороги «Альменево – Малышево». С подрядчиком уже заключен контракт на 560 млн руб. Работы проводятся в рамках программы «Безопасные качественные дороги».

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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