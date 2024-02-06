Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Специалисты Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» проводят мероприятия по повышению надежности функционирования оборудования подстанции 35/6 кВ «Кристалл».
Работы начаты в закрытой части подстанции и проводятся без отключения потребителей. В ходе работ предстоит отремонтировать 3 выключателя и 10 разъединителей 35 кВ, 22 выключателя 6 кВ. Всего на эти и ряд других мероприятий будет направлено более 1,7 миллиона рублей. Завершить капитальный ремонт центра питания планируется в III квартале текущего года
Отметим, что подстанция «Кристалл» питает центральную часть Свердловского района краевого центра. Помимо жилого фонда здесь расположен ряд важных социальных объектов, административных и общественных зданий.
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