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Энергетики филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" повышают надежность электроснабжения центра Перми

6 февраля 2024, 17:30 340 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» проводят мероприятия по повышению надежности функционирования оборудования подстанции 35/6 кВ «Кристалл».

Работы начаты в закрытой части подстанции и проводятся без отключения потребителей. В ходе работ предстоит отремонтировать 3 выключателя и 10 разъединителей 35 кВ, 22 выключателя 6 кВ. Всего на эти и ряд других мероприятий будет направлено более 1,7 миллиона рублей. Завершить капитальный ремонт центра питания планируется в III квартале текущего года

Отметим, что подстанция «Кристалл» питает центральную часть Свердловского района краевого центра. Помимо жилого фонда здесь расположен ряд важных социальных объектов, административных и общественных зданий.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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