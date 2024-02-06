В рамках развития инфраструктуры площадки «Ровное» территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» Корпорация развития Дальнего востока и Арктики (КРДВ) приступила к проектированию административного здания для резидентов ТОР и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры - автомобильных дорог, сетей электроснабжения, ливневой канализации, хозяйственно-бытового водоотведения. Проектно-изыскательские работы планируется завершить в четвертом квартале 2024 года, следом начнутся строительно-монтажные работы. Ввод инфраструктуры в строй намечен на 2026 год. Ранее, в декабре 2023 года, КРДВ заключила договор технологического присоединения к электрическим сетям, в рамках которого резиденты будут обеспечены 14,7 МВт мощности.

«Планируется, что административное здание будет иметь площадь 4 тыс. кв. м и будет включать административно-бытовую и производственную части, собственную систему отопления, КПП на два прохода, открытые стоянки для легкового и грузового транспорта, открытую складскую площадку, а также быструю зарядную станцию для электромобилей и другие объекты. Первый этап создания инженерной и транспортной инфраструктуры предполагает устройство более 10 км дорог, ливневой канализации с водоотведением с дорог протяженностью более 8 км, ливневым коллектором протяженностью около 3 км, очистных сооружений мощностью 2х250 кубометров в сутки, системы водоотведения с очистными сооружениями мощностью 100 кубометров в сутки. Внутриплощадочные сети электроснабжения будут состоять из восьми комплектных трансформаторных подстанций (по 4 КТП 630 и 1600 кВА) и распределительного пункта на 7,5 МВт. Также в декабре 2023 года КРДВ заключила договор технологического присоединения к электрическим сетям, в рамках которого резиденты будут обеспечены 14,7 МВт мощности в 2025 году. Все технические характеристики объектов будут уточнены в процессе проектирования», - сообщил директор департамента строительства КРДВ Дмитрий Белоусов.

По его словам, проектирование объектов должно быть выполнено в четвертом квартале 2024 года. Следом начнутся строительно-монтажные работы. Ввод инфраструктуры площадки «Ровное» ТОР «Амурская» в строй намечен на 2026 год.

«Обеспеченные инфраструктурой площадки ТОР, наличие производственно-административных площадей по льготной арендной ставке, вместе с налоговыми льготами и административными преференциями, комплексным сопровождением проектов со стороны КРДВ, создают максимально комфортные условия для реализации как масштабных инвестиционных проектов, в том числе позволяющих выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, импортозамещающие товары, так и для предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели знают, что наличие инфраструктуры позволяет реализовать проект с гораздо меньшими затратами и в значительно короткие сроки. В рамках создания новых инженерных и транспортных сетей инфраструктурой будут обеспечены уже действующие резиденты ТОР «Амурская». На площадке «Ровное» 19 резидентов реализуют инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций в размере 5,3 млрд руб., создают 635 рабочих мест. Расположение площадки «Ровное» в примостовой зоне Благовещенск – Хэйхэ делает ее особенно востребованной для реализации производственных и логистических проектов, привлечения иностранного капитала и развития международной промышленной кооперации. Мы работаем с потенциальными инвесторами, которые готовы вложить в свои проекты более 50 млрд руб. и создать 1200 рабочих мест», - рассказала директор КРДВ Амурская Ирина Волкова.

По данным КРДВ, на ТОР «Амурская» проекты реализует 51 резидент. 17 предприятий, созданных при господдержке, уже введены в работу. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области около 1,5 трлн рублей и создал более 8 тысяч рабочих мест.