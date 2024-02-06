Лебединский горно-обогатительный комбинат Металлоинвеста приступил к строительству корпуса флотационного обогащения концентрата. Данная технология позволяет наиболее эффективно извлекать железо из руды, при этом повышая его содержание в концентрате.

По окончании проекта комбинат сможет производить до 10 млн тонн концентрата с содержанием железа более 71% и низким содержанием оксида кремния – до 1,23%. Железорудный концентрат с подобными характеристиками практически не имеет аналогов у отечественных и зарубежных производителей.

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 3-й квартал 2026 года. Объем инвестиций Металлоинвеста в проект составит более 6 млрд рублей.

«Флотационный концентрат – это «суперконцентрат» – высококачественное сырье для производства агломерата, окатышей премиум-класса и прямовосстановленного железа, – прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. – Новый продукт направлен на повышение технико-экономических показателей металлургических процессов и обеспечит дальнейшее снижение выбросов углекислого газа при производстве стали. Это не только повышение наших конкурентных преимуществ, но также первое звено в реализации инновационного подхода в технологическом перевооружении и строительстве новых объектов Металлоинвеста».

Для обогащения методом флотации в специализированных камерах в пульпу (взвесь частиц руды и воды) подают флотационный реагент и воздух. Частицы пустой породы, соединяясь с пузырьками воздуха, поднимаются на поверхность камеры и удаляются, а минералы железа (флотоконцентрат) транспортируются на следующий передел.

На сегодняшний день разработана проектная документация, получены положительные заключения Государственной экологической и Главной Государственной экспертиз. Поставку основного технологического оборудования обеспечит российская компания.

Ведутся строительно-монтажные работы по нулевому циклу – разработка котлована, погружение свай и устройство ростверков.

Генеральным проектировщиком проекта и генеральным подрядчиком строительства выступают дочерние структуры Металлоинвеста – «Городской институт проектирования метзаводов» и «Рудстрой».