Два неэффективно используемых участка в районе Нагатино-Садовники реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы.

«Участки общей площадью 1,67 гектара расположены на Старокаширском шоссе и входят в один проект комплексного развития территорий. На них планируется возвести 46,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются более чем в 15 миллиардов рублей. По итогам редевелопмента площадок будет создано 80 рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас на участках находятся устаревшие объекты и складская база. Провести их реорганизацию смогут правообладатели, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов.

«На участках на Старокаширском шоссе планируется построить комфортное жилье общей площадью не менее 43,8 тысячи квадратных метров по программе реновации, а также детский сад для 125 воспитанников. Кроме того, здесь проведут все необходимые работы по благоустройству прилегающих территорий, организуют парковочное пространство и обустроят улично-дорожную сеть», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточнил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в новые дома переедет почти тысяча жителей Нагатино-Садовников. Для ускорения реализации программы реновации очень важно заниматься подбором новых площадок для строительства комфортного жилья, отметил он.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

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